Москва, 30 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Российская сторона, подав иск в отношении Украины, надеется найти правду о стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 30 августа рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

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«Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи — это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ», — заявил он в интервью РИА Новости.

Отметим, ранее ЕСПЧ сообщил о регистрации первой межгосударственной жалобы России против Украины, в рамках которой Москва в срочном порядке потребовала), чтобы ЕСПЧ призвал украинское правительство «прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в СМИ и в интернете», и предписал властям Украины «прекратить блокаду Северо-Крымского канала».

При этом суд отклонил этот запрос российской стороны, указав, что в указанном случае отсутствует «реальный риск нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия, которая считает украинцев братским народом, не рассматривает Украину как угрозу.