Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Из-за дефицита автомобилей и сезона отпусков продажи автомобилей в Петербурге в июле 2021 года сократились по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Падение продаж произошло впервые за 12 месяцев.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Коробка передач

Как сообщило 30 августа профильное агентство «Auto-Dealer-СПб», в июле петербургские дилеры реализовали 11 997 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем в июле прошлого года. Последний раз падение продаж по итогам одного месяца фиксировалось в июне 2020 года.

Всего же за январь-июль 2021 года в Санкт-Петербурге продано 90 018 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Отрицательный показатель июля обусловлен плохими результатами лидеров, на продажах которых сказывается дефицит автомобилей и стартовавший период отпусков на главных автозаводах страны», — объяснил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

По его словам, не исключено, что сейчас авторынок входит в длительную фазу падения. «Начиная с осени, продолжающийся дефицит будет отрицательно влиять на динамику продаж», — предупредил эксперт.

Лидером продаж в Петербурге остается марка LADA. За июль 2021 года ей удалось нарастить продажи на 16%. Второе и третье места по-прежнему занимают KIA и Hyundai.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за семь месяцев составила 9,4% (8,4% за такой же период прошлого года).