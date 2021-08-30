Москва, 30 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По температурным показателям лето 2021 года заняло второе место в списке самых жарких. Об этом 30 августа сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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По его данным, в период с июня по конец августа средняя температура воздуха в столице превышала норму на 3,8 градуса. Таким образом, лето 2021 года заняло по показателям тепла второе место, после лета 2010 года, когда температура воздуха оказалась выше средних значений на 5,1 градусов.

«Аномалия сезонной температуры воздуха более 3 градусов, до нынешнего года, наблюдалась всего 4 раз за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений: в 1938, 1972, 2010 и 2011 годах», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещают заморозки на территории Оренбургской области в ночь на 31 августа.