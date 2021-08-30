Бишкек, 30 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты выборов в Жогорку Кенеша (парламент) республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Согласно законодательству Киргизии, дату выборов в парламент назначает президент страны. Депутатов избирают на пять лет.

«28 ноября текущего года определяется днём проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша», — говорится в опубликованном документе.

Стоит отметить, что с 27 августа в Киргизии вступили в силу поправки к конституции. В парламенте нового созыва сокращается число мест с 120 до 90. Из них 54 депутата будут избраны по партийным спискам, а 36 — по мажоритарным округам.