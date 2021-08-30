Воронеж, 30 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Маршрутный автобус врезался в столб в центре Воронежа утром 30 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария с участием автобуса в Воронеже

Авария произошла около 09:35 на площади Ленина, около дома №7. Предварительно установлено, что 45-летний водитель маршрутного автобуса № 5а не справился с управлением и допустил наезд на столб. Причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Травму получила одна пассажирка, она госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту аварии.

В последнее время в Воронеже участились происшествия с участием автобусов. Так, 12 августа произошёл взрыв в маршрутке, погибли два человека, 24 получили ранения. 27 августа в Железнодорожном районе на ходу загорелся маршрутный автобус №90. Обошлось без пострадавших, пассажиров удалось оперативно эвакуировать. 2 августа в центре Воронежа автобус врезался в ограждение — тогда причиной аварии также назвали ухудшение самочувствия водителя.