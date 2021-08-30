Сыктывкар, 30 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Сыктывкаре из-за задымления эвакуировали персонал и посетителей детской поликлиники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском ГУ МЧС.

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Источник задымления был обнаружен в подсобном помещении, где произошла аварийная работа нагревательного электроприбора. Пожарные обесточили прибор. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации клинической больницы №3 города Ярославля возник пожар, в результате которого погибли три человека.