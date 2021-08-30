Шампейн, США, 30 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Студия Volition опубликовала трейлер новой игры Saints Row, которая должна будет перезагрузить франшизу. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

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Издание обратило внимание, что Volition в этом случае не стала следовать текущей моде, в рамках которой издатели сегодня зачастую публикуют трейлеры, не дающие никакого представления о том, что собой будут представлять их игры. В новом видео длительностью около семи минут разработчики в основном рассказывают об идеях перезагрузки, но при этом они также показывают и игровой процесс новой Saints Row.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что не всем поклонникам Saints Row пришлась по душе идея разработчиков перезагрузить серию. Volition в ответ на их комментарии заявила, что не собирается отказываться от проекта. Релиз ПК-версии игры состоится 25 февраля 2022 года в сервисе Epic Games Store.