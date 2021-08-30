Уфа, 30 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Оперативно поощрить призеров чемпионата WorldSkills Russia — 2021 из Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Admoblkaluga.ru Около 200 студентов профессиональных образовательных организаций принимают участие в четвертом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

«Уже на этой неделе нужно организовать так, чтобы деньги, которые мы выделили в качестве премии за победу (и наставникам тоже) были до них доведены. Это нужно сделать очень быстро. Чтобы они там не бегали, достаточно одной бумаги. Чтобы победителю на карту эти деньги упали», — поручил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров пообещал поощрить призёров и победителей IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые защищают честь республики.