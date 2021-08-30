Белград, , 11:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич все еще не принял решение о том, будет ли он присутствовать на интронизации митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Иоанникия в черногорском городе Цетине 5 сентября. Об этом Вучич заявил 28 августа.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич обещал, что о своем окончательном решении он сообщит 2 и 3 сентября. Сербский лидер добавил, что он руководствуется политическими аргументами и не хотел бы, чтобы его приезд в Цетине вызвал дополнительную напряженность в черногорском обществе

«Мы никак не хотели бы вызывать дополнительную напряженность или создавать проблемы», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Вучич подчеркнул, что Черногория должна остаться дружеской страной для Сербии, несмотря на решения ее руководства.

Напомним, что владыка Иоанникий стал митрополитом Черногорско-Приморским после кончины предыдущего митрополита Амфилохия. Интронизация митрополитов Черногорско-Приморских Сербской православной церкви по традиции проходит в древнем монастыре в городе Цетине.

Тем не менее, черногорские националисты, которые считают Цетине центром неканонической «Черногорской православной церкви», угрожают устроить беспорядки в день интронизации.