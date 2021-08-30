Челябинск, 30 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зарегистрировали ещё 376 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 86 078 заразившихся. Выздоровели 74 406 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7647 человек. За сутки от этого заболевания скончались ещё 22 пациента.