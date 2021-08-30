Пекин, 30 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На автомобильной выставке в Чэнду (Китай) официально представлен новый купеобразный кроссовер Haval H6S и его юбилейная версия — H6 Supreme+. Снимок с кроссовером распространил портал Sina.

Sina Haval H6S

Модель H6S собрана на модульной «тележке» L.E.M.O.N., которую разработала компания Great Wall. Новинка оснащена более жёстким кузовом.

Габаритные размеры модели составляют: 4714×1940×1729 мм. При этом размер колесной базы равен 2738 мм.

Внешне новое авто выделяется габаритным передним бампером с крупным воздухозаборником, модернизированной радиаторной решёткой и спойлерами в виде акульего плавника.

В движение купеобразный кроссовер приводит двухлитровая турбированная «четверка» производительностью 218 «лошадей» (340 Нм). С этим мотором агрегатируется роботизированная коробка передач. Привод у автомобиля может быть как передний, так и 4×4.

Напомним, по итогам июля 2021 года самой популярной моделью китайской компании Haval в России стал кроссовер Jolion. Всего за первые семь месяцев текущего года в стране было куплено более 19 тыс. машин бренда Haval.

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