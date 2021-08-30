«Танцуй, пока молодой»: о росте вознаграждений топ-менеджеров банков
Москва, 30 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Пандемийные послабления пошли «жирным котам» на пользу. Об этом 30 августа в своем телеграмм канале пишет доктор экономических наук Никита Кричевский. Такой была его реакция на статью о том, что в первом полугодии 2021 года объемы вознаграждений топ-менеджеров банков по большей части выросли.
«И пусть проплаченные «эксперты» пытаются убедить нас, что это «общий тренд», что «возобновилась многолетняя война за таланты», что «доходы растут как за счет зарплаты, так и через бонусные выплаты, а также программы долгосрочной мотивации», мы понимаем, что огосударствление экономики у нас только на словах, да в правоотношениях собственности.
И пусть ЦБ в отношении нефиксированной части оплаты труда рекомендовал банкам увеличить долю отложенного вознаграждения всего в 1,5 раза, а в Китае крупнейшие инвестбанки сокращают затраты по «просьбе» государства, российским банкирам вся эта хрень — не указ. Танцуй, пока молодой», — иронизирует экономист.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в первом полугодии 2021 года объемы вознаграждений топ-менеджеров банков выросли, известил «Коммерсант». Проанализировав объемы вознаграждений правлению крупнейших банков на основании данных их ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, издание пришло к выводу, что самый большой рост выплат показали ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд руб.), Газпромбанк (в 5 раз, до 3,2 млрд руб.), Альфа-банк (в 2,1 раза, до 4 млрд руб.).