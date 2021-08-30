Москва, 30 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Пандемийные послабления пошли «жирным котам» на пользу. Об этом 30 августа в своем телеграмм канале пишет доктор экономических наук Никита Кричевский. Такой была его реакция на статью о том, что в первом полугодии 2021 года объемы вознаграждений топ-менеджеров банков по большей части выросли.

Цитата из м/ф «Малыш и Кралсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Банка с вареньем

«И пусть проплаченные «эксперты» пытаются убедить нас, что это «общий тренд», что «возобновилась многолетняя война за таланты», что «доходы растут как за счет зарплаты, так и через бонусные выплаты, а также программы долгосрочной мотивации», мы понимаем, что огосударствление экономики у нас только на словах, да в правоотношениях собственности.

И пусть ЦБ в отношении нефиксированной части оплаты труда рекомендовал банкам увеличить долю отложенного вознаграждения всего в 1,5 раза, а в Китае крупнейшие инвестбанки сокращают затраты по «просьбе» государства, российским банкирам вся эта хрень — не указ. Танцуй, пока молодой», — иронизирует экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в первом полугодии 2021 года объемы вознаграждений топ-менеджеров банков выросли, известил «Коммерсант». Проанализировав объемы вознаграждений правлению крупнейших банков на основании данных их ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, издание пришло к выводу, что самый большой рост выплат показали ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд руб.), Газпромбанк (в 5 раз, до 3,2 млрд руб.), Альфа-банк (в 2,1 раза, до 4 млрд руб.).