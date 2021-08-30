Пенза, 30 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрирован 231 случай инфицирования коронавирусом. Данные об этом 30 августа опубликованы региональным управлением Роспотребнадзора.

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Таким образом, по области с начала пандемии подтверждено 63 294 заражения. Выздоровели за все время 51 513 ковид-пациентов, за сутки — 342 человека. Скончались от COVID-19 всего 2140 жителей, в том числе за последние 24 часа — 14 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за минувшую неделю (23 — 29 августа) умерли 114 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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