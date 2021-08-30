Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев определил дату для проведения прямой линии с жителями. Однако глава региона ответит не на все поступившие к эфиру вопросы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев

«Вопросы принимаются с 9:00 мск 30 августа и вплоть до окончания программы 8 сентября. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы в ходе прямого эфира», — сказано в сообщении.

Трансляция прямой линии состоится 8 сентября в 17:00 мск в эфире телеканалов «ОТР» и «Дон 24», а также радиостанции «ФМ-на Дону». Эфир смогут увидеть и интернет-пользователи. Трансляцию будут вести на сайтах правительства Ростовской области, информационного агентства «Дон 24», а также в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы от жителей Ростовской области принимаются на сайте донского правительства. Также обращения примут диспетчеры многоканального телефона 8−863−201−70−44.