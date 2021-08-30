Москва, 30 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Интернет давно стал основной площадкой для российских СМИ, выдавив на периферию не только печатные издания, но и телевидение. В связи с этим повысилась не только доступность информации, но и конкуренция между медиа. Каждое из них пытается максимизировать выгоду от использования сети в своих интересах. Исполнительный директор российского новостного агрегатора Lentainform Анна Доскач рассказала, какие существуют для этого способы и что они могут принести СМИ.

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Из-за возросшей конкуренции на медиа-рынке возникает множество проблем даже у крупных изданий с именем и историей. Ещё сложнее дела обстоят для небольших или региональных СМИ.

«Практически у каждого медиа есть какой-то лимит исчерпаемости. Хорошие СМИ появляются, они пишут, например, про региональные новости широкой тематики, и в этом регионе есть какое-то количество людей, которые этим интересуются. И соответственно стандартные каналы продвижения (сайт, рассылки) имеют определенный предел объема аудитории, до которого они могут дойти. На начальных этапах собирать новых читателей легко, а уже когда издание сформировано, ядро аудитории существует, то скорость ее наращивания резко падает, расширять ее становится крайне трудно», — объясняет исполнительный директор российского новостного агрегатора Lentainform Анна Доскач.

По её словам, это одна из проблем современного интернета. «Он большой, бесконечный. Но каждое издание фактически плавает в своем пузыре, вокруг него есть определенная аудитория, и у многих СМИ она почти не пересекается. Каждое привлекает определенные социальные группы», — добавляет она.

В этих условиях медиа ищут способы расширить, обновить свою аудиторию, выйти из этого «пузыря». Одним из таких путей было использование возможностей поисковых систем. Они стали довольно крупным источником трафика.

«Но, например, что касается Google и Яндекса, то они в итоге стали идти по такой линии, чтобы переводить большую часть трафика себе. Они забирают у медиа контент, показывают, например, турбо страницы, то есть, грубо говоря, дают читателю ее копию страницы СМИ на собственной платформе. Человек начинает что-то искать, ему выпадает новость, он на нее кликает и переходит не на сайт СМИ, а на эту копию. Таким образом поисковик оставляет пользователя у себя, а медиа не получают трафик», — рассказывает Доскач.

Другим способом расширения аудитории стали соцсети. Однако и с ними возникают определенные нюансы. Facebook, ВКонтакте и прочие тоже стали искать способы не отпускать от себя аудиторию, оставлять её внутри соцсети, объясняет исполнительный директор Lentainform. Там создаются паблики и сообщества, которые зачастую публикуют не только ссылки, но и полные тексты статей СМИ, даже таких, которые доступны только по платной подписке, подчеркивает эксперт.

В последнее время также набрали обороты Telegram и TikTok. Однако они хороши прежде всего для лидеров мнений, блогеров, считает Анна Доскач. Что же касается СМИ, то для них это создает определенную узнаваемость и имидж, однако практически не создает переходы пользователей на сайт, поясняет она.

Как отмечает эксперт, если цель медиа — обеспечить наиболее широкий охват аудитории, то оно обязательно должно быть представлено на всех платформах. Однако это не решает проблемы повышения посещаемости сайта, переходов на него.

«В этом вопросе огромным подспорьем для СМИ являются новостные агрегаторы. Они позволяют делать взаимное «опыление» между информационными и новостными сайтами. Как бы рассказывают о ресурсе новой аудитории, дают ей к ним доступ. Фактически это единственный способ привлечь новую аудиторию, которая потом будет читать сайт издания, так как агрегаторы нацелены на создание переходов именно на сайт», — рассказывает Доскач.

Конечно, некоторые СМИ могут договориться между собой и на взаимной основе размещать на своих страницах материалы друг друга. Однако при этом всё равно сохраняется проблема исчерпаемости аудитории. Агрегаторы же позволяют размещать информацию не просто на ещё одном сайте СМИ, а сразу на множестве, объясняет эксперт. Кроме того, по ее словам, сами медиа при взаимном размещении не делают столь тонкие настройки выдачи, чтобы материалы появлялись в правильных рубриках, разделах и статьях, как это делают агрегаторы. А ведь это позволяет существенно увеличить количество просмотров.

«Чем лучше мы классифицируем трафик, тем больше он приносит эффекта для СМИ. Поэтому мы смотрим, чтобы тематики соответствовали друг другу, подбираем релевантные иллюстрации, — объяснила Анна Доскач. — Кроме того, мы даем возможность самой редакции выбрать, какие из своих материалов она хотела бы продвинуть, и отдаём им приоритет».

По словам исполнительного директора Lentainform, использование агрегаторов также создает большое подспорье для региональных или небольших СМИ, которым в обычных условиях крайне сложно конкурировать с более крупными федеральными изданиями.

«Мы никогда не работаем с брендом, только с самими новостями. То есть все зависит от того, насколько материал интересен аудитории. Чем больше у него просмотров, тем выше он поднимается в выдаче. Соответственно даже статьи малого СМИ могут появиться на странице крупного, если в них содержится действительно важная информация. Кроме того, происходит выбор целевой аудитории и в зависимости от геопозиции. Система понимает, что в этом месте читают местные новости и туда привлекает местную аудиторию. Таким образом создаются равные возможности для всех изданий», — подчеркивает исполнительный директор российского агрегатора Lentainform Анна Доскач.

Все это позволяет медиа и нарастить объемы аудитории, и сделать ее более разнообразной — привлечь внимание новых социальных групп и повысить свою узнаваемость, резюмирует Анна Доскач.