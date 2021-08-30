Луховицы , Московская область, 30 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Новую крупную птицефабрику планируется открыть на территории Подмосковья. Об этом 30 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Bfmsamara.ru Птицефабрика

Ожидается, что строительство производственных мощностей начнется во второй половине 2022 года. Местом размещения предприятия выбран городской округ Луховицы. Начать свою работу птицефабрика должна к 2024 году.

«Общий объём инвестиций в новое предприятие составит более 1 млрд рублей. Предварительные показатели производства — более 456,3 млн яиц в год», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.