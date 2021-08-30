Первоуральск, Свердловская область, 30 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Под Первоуральском (Свердловская область) удалось справиться с лесным пожаром рядом с деревней Хомутовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Лесной пожар

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Площадь возгорания, возникшего 25 августа, достигала 100 гектаров. Пожар тушили с помощью вертолёта МИ-8, 80 человек личного состава авиалесохраны и МЧС, а также 16 единиц техники.

По факту возникновения пожаров возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области бушует 46 природных пожаров.