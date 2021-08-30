Черкесск, 30 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начало нового учебного года отметят торжественными линейками не все учащиеся школ. На мероприятия будут приглашены лишь первоклассники и выпускники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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«Линейки 1 сентября рекомендуется провести только для учеников 1 и 11 классов с приглашением родителей в ограниченном количестве, с использованием средств индивидуальной защиты (для родителей) и с соблюдением необходимой дистанции. Линейки пройдут на свежем воздухе», — сообщила министр Инна Кравченко.

По её словам, новый учебный год стартует в очном формате, в школах должна быть проведена полная дезинфекция. Кроме того, в каждой школе будет организована встреча детей в раздельных потоках и составлено расписание уроков и посещение столовых для максимального разделения классных коллективов. Требование к прививкам для детей предъявляться не будут, а среди педработников уже прошли вакцинацию 82% учителей, сообщила Кравченко.