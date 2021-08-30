* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Канберра, 30 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Отцу двоих детей, проживающему на севере Мельбурна (столица штата Виктория, Австралия), грозит пожизненное заключение после того, как он признался, что пытался уехать за границу, чтобы сражаться на стороне боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

31-летний Халед Темссах предстал 30 августа перед окружным судом в Мельбурне, где признал себя виновным в подготовке к поездке за границу для участия в террористической деятельности.

Прокуроры заявили суду, что продавец подержанных автомобилей намеревался бороться с неверными и даже стать мучеником во имя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Контртеррористические подразделения австралийской полиции заинтересовались Темссахом после его активности в интернете, после чего он признался оперативнику под прикрытием, что хочет ухать в Кашмир (север Индии), чтобы сражаться на стороне боевиков.

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.