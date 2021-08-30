Уфа, 30 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. 304 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 56 748 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 51 733 человека, в том числе 54 человека победили вирус с минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 получили 1 150 148 человек, в том числе 984 694 человека завершили вакцинацию. За сутки в республике констатировали смерть 14 пациентов в COVID-19, а всего в регионе скончались 1101 таких пациентов.

Согласно данным на 29 августа в республике за сутки выявили 300 новых носителей коронавируса.