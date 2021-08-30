Вьентьян, 30 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся в турне по странам Юго-Восточной Азии, провёл 29 августа встречу с главой МИД Лаоса Салёнсаем Коммаситом, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи призвал правительство Лаоса оказать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на рынок страны, а также содействие южнокорейским бизнесменам, проявивших большой интерес к инфраструктурным проектам.

В свою очередь, глава МИД Лаоса напомнил, что Южная Корея является пятым по величине инвестором в экономику страны, а также обещал предпринять меры для расширения присутствия южнокорейских компаний на рынке.

Южнокорейский дипломат также выразил признательность правительству Лаоса, а поддержку мирного процесса на Корейском полуострове.