Оренбург, 30 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области заметно похолодало. В ночь на 31 августа синоптики обещают заморозки.

Free-Photos Заморозки

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По данным гидрометцентра, ночью столбик термометра опуститься ниже ноля. По югу температура воздуха составит +7,+12°С, местами в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют заморозки до — 2 °C.

В последний день лета в регионе будет властвовать северный ветер. При облачной погоде осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +28°C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, из-за аномальной жары летом в спячку не впали сурки на территории Буртинской степи.