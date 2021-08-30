Волгоград, 30 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Режим ограниченного доступа в леса для граждан и запрет на въезд транспортных средств в Волгоградской области продлили до 20 сентября включительно, сообщили в пресс-службе правительства региона 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Решение принято в связи с высокой пожарной опасностью в регионе — на территории Волгоградской области сохраняется угроза возникновения ландшафтных пожаров.

Всего с начала 2021 года на территории Волгоградской области произошло 32 лесных пожара, общая площадь возгораний составила 456 га, еще 790 га охватили ландшафтные пожары. Добавим, что запрет на посещение лесов в Волгоградской области введен с 31 марта и несколько раз продлевался в связи с пожарной обстановкой в регионе.