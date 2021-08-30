Неклиновский район, Ростовская область, 30 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Музейный комплекс «Самбекские высоты» в Неклиновском районе Ростовской области получил боевые знамёна Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. Ранее передать знамёна частей, освободивших Ростов-на-Дону, поручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Donland.ru Боевые знамёна Великой Отечественной войны

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«Это событие — очередное свидетельство единства граждан нашей страны и российской армии. Боевые полотна займут центральное место в экспозиции здесь, на Самбеке», — отметил на церемонии глава региона Василий Голубев.

В день передачи боевых знамён состоялась историческая реконструкция боя на Миус-фронте. Участники использовали гусеничную и легкобронированную технику времён войны.