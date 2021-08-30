Хабаровск, 30 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Жительница Хабаровска уже год добивается от местных властей разрешения на самостоятельную установку пандуса для внука инвалида. Чиновники закопали её в бюрократических отписках. Об истории в своём телеграм-канале рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

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Для инвалида-колясочника женщина намерена установить за свой счёт, от своего балкона квартиры на первом этаже, пандус. Жильцы дома согласны, но вот у чиновников не удалось получить разрешения. В очередной раз ей отписали отказ из-за того, что просительница не приложила к документам копию паспорта.

«Апофеоз черствости, недружелюбия и наглости муниципальных властей. Прямое поручение — оказать поддержку семье и решить вопрос с пандусом», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после того, как до него дошла годовая переписка чиновников и жительницы города.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что блогера Евгения Дмитерко, который распылил газ из баллончика в лицо женщине-инвалиду в парке, отправили под стражу сроком на два месяца, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».