Минск, 30 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В белорусской школе в первую очередь «надо укрепить дисциплину». Об этом 29 августа в эфире белорусского государственного телеканала «ОНТ» заявил министр образования республики Игорь Карпенко.

ИА REGNUM Учитель

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Накануне о необходимости «навести порядок в школе» говорил Александр Лукашенко в ходе республиканском педсовета в Минске. И об этом же был задан вопрос и Игорю Карпенко, который согласился с такой трактовкой проблемы.

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Министр в интервью гостелеканалу продолжил заданную линию критики родителей и сообщил: «Наши родители порой не задумываются о последствиях своих вот каких-то таких действий. Я уже в передаче «Ничего личного» у Марата Маркова говорил: «Я понимаю, что я министр, политическая фигура, меня критикуют, я к этому уже готов и так далее. Но вы должны прекратить публично критиковать учителя. Потому что мы тем самым подрываем его авторитет в глазах школьников». Я бы все-таки, пользуясь случаем, на всю страну в этой передаче, сказал бы: давайте прекратим публичное обсуждение учителей. Для этого есть другие формы: есть педсоветы, родительское собрание, педагогическое сообщество, коллегии и министерства и прочие организации, но точно не интернет и не школьники должны обсуждать с родителями или еще с кем-либо учителя».

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