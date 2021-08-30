Веллингтон, 30 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Новой Зеландии девушка, которая пыталась отправить 30 000 новозеландских долларов ($20 тыс.) несуществующему парню в Соединенных Штатах, отказалась поверить сотрудникам банка, которые сказали ей, что ее обманули. К счастью, служба безопасности финансового учреждения наложила ограничения на суммы переводов с банковского аккаунта и не позволила клиентке стать жертвой мошенников. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Девушка пыталась осуществить перевод через Bank of New Zealand в начале этого года. Сотрудники поинтересовались, для чего ей нужны деньги, и в конце концов она рассказала, что это было сделано для того, чтобы ее парень, с которым она познакомилась в интернете, мог приехать в Новую Зеландию.

«К сожалению, клиентка стала жертвой аферы, связанной с любовными отношениями. Она познакомилась по интернету с человеком, который, как она считала, был главным хирургом в больнице», — заявила в интервью телеканалу глава отдела BNZ по борьбе с финансовыми преступлениями Эшли Кай Фонг.

Отмечается, что у этой истории любви также есть ковидный контекст — из-за чувства одиночества во время самоизоляции из-за пандемии девушка, как и многие другие пользователи сети, почувствовала себя одинокой и попыталась найти свое счастье в интернете, где встретила не свою любовь, а мошенников.