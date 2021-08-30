Челябинск, 30 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступило ещё 79,8 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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Препарат «Спутник V» распределяют по медучреждениям Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, регион получает новые партии вакцины еженедельно. Напомним, в России продолжается вакцинация от коронавируса.