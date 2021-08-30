Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по уголовному делу о сбыте наркотиков арестован 28-летний капитан полиции, который по долгу службы боролся с их незаконным распространением.

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По данным изданият47news, в уголовном деле в отношении полицейского несколько эпизодов. По версии следствия, он передал для реализации своему знакомому около 500 граммов наркотиков растительного происхождения, после чего тот обратился в правоохранительные органы.

Отметим, что весной 2020 года полицейский был переведен на повышение: из отделения по борьбе с незаконным распространением наркотиков уголовного розыска в Пушкине — в отдел по борьбе с похищениями людей в Управление уголовного розыска Петербурга. После чего вскоре ушел на длительный больничный.