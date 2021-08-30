Ярославль, 30 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле участились случаи краж люков. О новых случаях жители города регулярно пишут в социальных сетях, публикуя фотографии — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Люди предупреждают друг друга об опасности.

Открытый люк в Ярославле

В открытые колодцы падают люди, известно как минимум о трёх таких случаях, к счастью, серьёзно пока никто не пострадал. На Промышленном шоссе в открытый люк попал колесом автомобиль — машина перевернулась. Об этом водитель также рассказал в социальных сетях.

Об участившихся кражах металла рассказывал даже мэр Ярославля Владимир Волков после случая с украденной калиткой в детском саду.

Данные полиции противоречат сообщениям ярославцев и местных властей. Как сообщили в УМВД России по Ярославской области порталу ЯрНьюс, число краж металлических изделий не увеличилось, а уменьшилось.

«С начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 377 (что на 14% меньше, чем в прошлом году) преступлений, связанных с хищениями различных металлических изделий», — приводит портал данные УМВД.

Жители города связывают волну краж с подорожанием металла и металлолома.