Ярославль захлестнула волна краж люков
Ярославль, 30 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле участились случаи краж люков. О новых случаях жители города регулярно пишут в социальных сетях, публикуя фотографии — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Люди предупреждают друг друга об опасности.
В открытые колодцы падают люди, известно как минимум о трёх таких случаях, к счастью, серьёзно пока никто не пострадал. На Промышленном шоссе в открытый люк попал колесом автомобиль — машина перевернулась. Об этом водитель также рассказал в социальных сетях.
Об участившихся кражах металла рассказывал даже мэр Ярославля Владимир Волков после случая с украденной калиткой в детском саду.
Данные полиции противоречат сообщениям ярославцев и местных властей. Как сообщили в УМВД России по Ярославской области порталу ЯрНьюс, число краж металлических изделий не увеличилось, а уменьшилось.
Жители города связывают волну краж с подорожанием металла и металлолома.