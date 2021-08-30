Москва, 30 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На школьные линейки 1 сентября планируют прийти 47% родителей в РФ. Более 50% не собираются присутствовать на празднике, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Школьная линейка 1 Сентября

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Из-за пандемийных ограничений меньшее число работающих родителей намерены провожать детей в школу 1 сентября: в 2020 — 48%, в 2019 года — 53%.

В 2021 году отпросятся с работы на полдня, чтобы проводить ребенка в школу, 22% опрошенных. Возьмут отгул или день в счет отпуска 25% родителей.

Чаще стремятся сопровождать ребенка 1 сентября мамы, чем папы — 56% против 40% и родители школьников 1−5 классов — 61% против родителей учеников 6−11 классов (36%).

Опрос проведён 12−23 августа. Опрошены 1600 родителей школьников в 348 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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