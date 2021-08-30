Таллин, , 11:06 — REGNUM То, что о поддержке кандидата в президенты Эстонии Алара Кариса заявили только две правящие партии, а не все пять парламентских партий, показывает, что демократия работает. Такое мнение высказал новостному порталу ERR сам Карис.

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«На самом деле это хорошо, что только две партии заняли такую позицию. Это показывает, что демократия работает, что это не тот случай, когда за одним человеком стоят все партии», — убежден он.

По словам Кариса, его задача, если он будет избран президентом, — показать, что он не является плохим кандидатом. Он отметил, что трудно переоценить результаты опросов общественного мнения, в которых респонденты отдают предпочтение действующему президенту Керсти Кальюлайд.

«Если мы посмотрим на предыдущие выборы, то Керсти Кальюлайд не была номером один по результатам опросов», — считает Карис.

В понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет первый тур президентских выборов. У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от правящих партий, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa.