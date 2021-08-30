Таллин, 30 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. То, что о поддержке кандидата в президенты Эстонии Алара Кариса заявили только две правящие партии, а не все пять парламентских партий, показывает, что демократия работает. Такое мнение высказал новостному порталу ERR сам Карис.

ИА REGNUM Эстония

«На самом деле это хорошо, что только две партии заняли такую позицию. Это показывает, что демократия работает, что это не тот случай, когда за одним человеком стоят все партии», — убежден он.

По словам Кариса, его задача, если он будет избран президентом, — показать, что он не является плохим кандидатом. Он отметил, что трудно переоценить результаты опросов общественного мнения, в которых респонденты отдают предпочтение действующему президенту Керсти Кальюлайд.

«Если мы посмотрим на предыдущие выборы, то Керсти Кальюлайд не была номером один по результатам опросов», — считает Карис.

В понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет первый тур президентских выборов. У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от правящих партий, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa.