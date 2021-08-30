30 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Сергей Шойгу образно о гиперзвуковом оружии: «То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль»

Владимир Васильев, , 11:31 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 25 августа 2021 года опубликовала очередное обновление регулярного доклада «Гиперзвуковое оружие: Справочная информация и вопросы для Конгресса».

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство обороны США на 2022 финансовый год запросило 3,8 миллиарда долларов на программы создания гиперзвукового оружия и 247,9 миллиона долларов на программы защиты от гиперзвукового оружия. В 2021 финансовом году на программы создания гиперзвукового оружия запрашивалось 3,2 миллиарда долларов, на программы защиты от гиперзвукового оружия — 206,8 миллиона долларов.

Таким образом, в 2022 финансовом году планируется увеличить финансирование разработок гиперзвукового оружия на 18,8%, разработок обороны от гиперзвукового оружия — на 19,9%.

Теперь посмотрим на практические результаты. На сегодняшний день Вооружённые силы США не имеют на вооружении ни одной системы гиперзвукового оружия. Согласно обновлённой версии доклада Исследовательской службы Конгресса США от 25 августа 2021 года, планы по проектам создания гиперзвукового оружия не корректировались.

Комплекс Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) для Сухопутных войск США: экспериментальный прототип должен быть развёрнут в 2023 финансовом году. Боевые стрельбы также намечены на 2023 финансовый год. Завершение этой программы запланировано на четвёртый квартал 2024 финансового года.

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Комплекс Conventional Prompt Strike (CPS) для Военно-морских сил США: в режиме ограниченной эксплуатационной способности должен быть развёрнут на стратегических атомных подводных лодках класса Ohio к 2025 финансовом году, в режиме начальной эксплуатационной способности на многоцелевых атомных подводных лодках класса Virginia Block V — к 2028 финансовом году. Оснащение комплексом CPS эсминцев класса Zumwalt запланировано к 2025 финансовому году. Кроме того, данным комплексом в будущем могут быть оснащены эсминцы класса Arleigh Burke.

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) для Военно-воздушных сил США: развёртывание в режиме начальной эксплуатационной способности запланировано на 2022 финансовый год. ВВС США запросили 161 миллион долларов в 2022 финансовом году на закупку 12 ракет ARRW.

Следует заметить, что финансовый год в США начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября. 2022 финансовый год начнётся 1 октября 2021 года и закончится 30 сентября 2022 года.

Таким образом, самой продвинутой американской гиперзвуковой программой является ARRW. Однако не стоит ждать развёртывания данной ракеты в режиме начальной эксплуатационной способности в начале 2022 финансового года.

Причина в том, что и вторая попытка испытательного пуска AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), состоявшаяся 28 июля 2021 года, также закончилась неудачей. ВВС США сообщили: «Ракета нормально отделилась от самолёта… Но двигатель ракеты не включился». Первый неудачный испытательный пуск данной ракеты был 5 апреля 2021 года.

Если говорить о технических особенностях ракеты ARRW простыми словами, то она является американским аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». Российский «Кинжал» был поставлен на опытно-боевое дежурство ещё 1 декабря 2017 года. Получается, что даже по самому продвинутому проекту создания гиперзвукового оружия США отстают от России минимум на 5 лет.

В своём интервью газете «Аргументы и факты» от 18 августа 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу образно высказался о разнообразии российского арсенала гиперзвукового оружия: «Завершаем испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон», недавно у нас были очередные успешные испытания. Хорошая дальность. И я вам так скажу — та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль».

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Безусловно, перспективная российская гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования ЗМ22 «Циркон» имеет уникальные характеристики: скорость полёта — 8−9 Махов и дальность поражения — более 1000 километров. Одного попадания такой ракеты достаточно для выведения из строя любого крупного надводного корабля. Поступление «Циркона» на вооружение ВМФ РФ запланировано на 2022 год. Кстати, ей будут оснащаться как надводные корабли, так и подводные лодки.

Что касается фразы Сергея Шойгу «мы имеем весь арсенал, можем с моря, можем с воздуха», то речь идёт о гиперзвуковом ракетном комплексе воздушного базирования «Кинжал» и гиперзвуковой крылатой ракете морского базирования «Циркон». Именно гиперзвуковое оружие является главным инструментом обеспечения национальной безопасности России на морских рубежах. Поэтому с поставкой нашему флоту необходимого количества ракет «Циркон» господству США и их союзников на море придёт конец.

В Стратегии национальной обороны США от 2018 года гиперзвуковое оружие определено в качестве одной из ключевых технологий для обеспечения того, чтобы Соединённые Штаты «могли сражаться и побеждать в войнах будущего». Пока же можно констатировать, что с учётом отсутствия гиперзвукового оружия США явно не готовы «сражаться и побеждать в войнах будущего».