Токио, 30 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На территории Параолимпийской деревни в Токио один из спортсменов заразился коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает оргкомитет «Токио-2020».

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Отмечается, что за последние сутки тест одного спортсмена дал положительный результат. Его имя не называется.

Всего за весь период проведения Параолимпийских игр было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у спортсменов.