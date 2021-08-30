Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Сильная жара, до +37 градусов, прогнозируется на территории Сочи 30 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В соответствии с экстренным предупреждением метеорологов сильная жара на территории города Сочи продлится в дневные и вечерние часы 30 августа 2021 г. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +36+37 градусов. 30 и 31 августа 2021 г. в предгорьях и низких горах ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце в период с 12:00 до 18:00 и соблюдать осторожность при выходе на улицу.

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Добавим, на территории Краснодарского края действуют экстренные предупреждения до 1 сентября по высокой пожароопасности четвертого класса.