Канберра, , 11:13 — REGNUM 30 августа скончался сенатор от лейбористов из Южной Австралии Алекс Галлахер. Он умер через год после того, как у него был диагностирован рак легких. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Все это время парламентарий отчаянно боролся с болезнью, которая все же взяла верх. В знак уважения к заслугам Галлахера и его семье было решено, что заседание Сената Австралии, которое должно было состояться в день его смерти, будет перенесено на следующие сутки.

Галлахер представлял Южную Австралию в Сенате с 2010 года. Он родился в Шотландии в 1954 году, а 12 лет спустя вместе с родителями приехал в Австралию.

«Лейбористская партия очень гордится Алексом», — заявил в ходе своего выступления в парламенте лидер лейбористов Энтони Албаниз.