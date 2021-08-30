Кострома, 30 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Костромской области проблему с нехваткой кадров в образовании предложили решать с помощью педагогических классов. Об этом на ежегодной конференции работников образования заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

«Классы педагогической направленности должны быть созданы в каждой базовой школе», — сказал глава региона.

Всего в Костромской области расположено 296 школ. Профильные классы с педагогическим уклоном для старшеклассников действуют лишь в 42 образовательных учреждениях. Больше всего таких классов имеется в Костроме, Костромском районе, Шарье, Кологриве, Макарьеве, Нерехте, Островском, Павинском, Сусанинском и Судиславском районах. По информации департамента образования и науки свою судьбу с воспитанием детей в дальнейшем связывают от 40% до 60% выпускников.

Также губернатор поручил департаменту совместно с главами муниципалитетов подготовить комплексную программу развития системы образования в срок до 1 декабря 2021 года. Ранее в регионе была утверждена кадровая программа, согласно которой в школы региона необходимо привлечь 1,5 тысячи учителей. Больше всего область нуждается в педагогах начальных классов, учителях русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Общая потребность системы образования в кадрах составляет 2,6 тысячи человек.