Уфа, 30 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Торжественные линейки для отдельных классов и параллелей пройдут 1 сентября в школах Башкирии. Об этом 30 августа сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Светлана Шаповалова 1 сентября

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По его словам, торжественные линейки будут проходить на открытом воздухе. На них будут допускаться родители при соблюдении масочного режима.

«Все входы в школах будут открыты. Они будут иметь разноцветную маркировку, чтобы разделить потоки обучающихся. Сохраняется кабинетная система для детей. То есть класс зашел в кабинет, и в течение этого учебного дня находится в этом кабинете», — пояснил Хажин.

Он также сообщил, что для учителей будет действовать обязательный масочный режим.

«С учетом полутораметровой дистанции от обучающихся до педагога, в этом случае учитель во время урока маску будет снимать», — уточним он.

Сообщается, что в республике получили прививки от COVID-19 около 76% педагогов.

«При достижении 80% барьера, я думаю, можно говорить о безопасной среде», — подчеркнул министр образования региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 сентября в школах Башкирии численностью более 500 человек начинают работать медицинские инспекторы.