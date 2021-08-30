Канберра, 30 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Тасмании (островной штат, расположенный к югу от Австралии) Питер Гутвейн был госпитализирован 30 августа после того, как ему стало плохо на своем рабочем месте. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Он прошел ряд анализов, которые на сегодняшний день не выявили никаких проблем со здоровьем», — говорится в заявлении Джереми Роклиффа, заместителя премьер-министра Тасмании.

В офисе Гутвейна подчеркнули, что премьер-министр будет отсутствовать несколько дней, чтобы улучшить самочувствие и появится на рабочем месте после своего выздоровления. До этого исполнять обязанности премьер-министра будет Роклифф.

О точном диагнозе и причине госпитализации Гутвейна пока не сообщается.