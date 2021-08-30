Лос-Анджелес, США, 30 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Ашер Энджел выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки кинокомикса «Шазам! Ярость богов». Об этом 30 августа сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

На фото молодой актёр запечатлён вместе с Закари Ливаем. В будущей картине он вновь исполнит роль Билли Бэтсона, а Ливай — его альтер-эго Шазама. Таким образом Энджел решил сообщить поклонникам о том, что съёмки картины завершены.

https://www.instagram.com/p/CTFsAIlJpjr/

Напомним, снимает сиквел «Шазама» режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, который выпустил первую часть кинокомикса. Премьера продолжения запланирована на 1 июня 2023 года.