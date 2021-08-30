Элиста, 30 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки жертвами коронавируса стали шесть человек, сообщает региональный оперштаб 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 536 летальных исходов от COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии более месяца суточный прирост новых носителей коронавируса остаётся на высоком уровне. Однако взрывного роста заражений коронавирусом в регионе нет, отмечают санитарные власти.