Орск, Оренбургская область, 30 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области в автобусах, курсирующих между Орском в Новотроицком, появились объявления о подорожании проезда с 1 сентября. Стоимость поездки увеличится на 5 рублей, сообщает ural56.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

Сейчас стоимость разовой поездки составляет 55 рублей. Тариф дорожает из-за того, что поднимаются цена на газомоторное топливо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с сентября вырастет тариф в автобусе, следующему по маршруту Оренбург-Заречье-колхоз им.Ленина. Рост составит 10 рублей.