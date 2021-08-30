Таллин, 30 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Национальный парламент Эстонии Рийгикогу пытается выбрать нового президента исключительно себе, поскольку о народе и стране парламентарии думают в самую последнюю очередь. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По мнению Чаплыгина, представленным в парламенте партиям не нужен авторитетный президент, способный стать настоящим национальным лидером: «Такой лидер способен изменить нынешнее положение, когда всеми делами вершат Рийгикогу и правительство, а президент играет роль ширмы, призванной стыдливо прикрывать несовершенство нашей демократии».

Ни один эстонский политик в здравом уме не согласится поделиться властью с главой государства, убежден публицист. Именно поэтому, отметил Чаплыгин, президентами Эстонии становятся управляемые политики.

Чаплыгин добавил, что не важно, кто возглавит страну на следующие пять лет: «Главное не изменится — в Эстонии не появится новый лидер, способный объединить вокруг себя расколотую политиками страну. Чего, очевидно, и ждут партии, привыкшие набирать очки за счет имеющихся в нашем обществе фобий и противоречий».

В понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет первый тур президентских выборов. У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от правящих партий, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо Социал-демократической партии, либо партии Isamaa.