Ставрополь, 30 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае состоялась торжественная церемония передачи знамени 320-й Енакиевской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Воинская реликвия отныне будет храниться в Ставропольском краеведческом музее.

Наша победа

Церемония передачи знамени состоялась в заключительный день проходившего на Ставрополье международного военно-технического форума «Армия 2021». В ней участвовали губернатор края Владимир Владимиров, командующий 49-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Яков Резанцев, директор музея Николай Охонько.

По словам Владимирова, история дивизии тесно связана с со Ставропольем.

«Её части начали формироваться в 1942 году в городе Георгиевске. Впоследствии бойцы дивизии освобождали Ставрополье и Кавказ от немецко-фашистских захватчиков. Прошли всю войну и встретили Победу в Австрии», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Боевое знамя передано на вечное хранение как символ мужества земляков, чтобы все время напоминать «новым поколениям ставропольцев о силе духа наших дедов и прадедов».