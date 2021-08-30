Москва, 30 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В России ажиотажный спрос на жилье подходит к концу, и на рынке остаются консервативно настроенные покупатели, которые не склонны совершать быстрые покупки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Если ещё в феврале-марте мы говорили о том, что средний срок реализации вторичной квартиры составлял 118 дней, то сейчас он медленно возвращается к значениям января 2020 года, когда действовал принцип: чем дешевле объект, тем быстрее он «уйдёт». Подрастает и доходность по банковским вкладам, у которых появляется потенциальный шанс составить конкуренцию недвижимости, — сказала Лебединская. — Ажиотажный спрос тоже подходит к концу, и на рынке остаются консервативно настроенные покупатели, которые не склонны совершать быстрые покупки, особенно неликвидного жилья, а именно оно сейчас и преобладает на рынке, так как высоколиквидное было реализовано ранее, а восполнение предложения происходит не так быстро».

По ее словам, в краткосрочном периоде основной драйвер цены на рынке недвижимости — спрос, а платежеспособный спрос не безграничен и практически удовлетворён.

«Уже сейчас редко, но можно найти предложения со скидками и акциями. В долгосрочном периоде нас ждёт небольшая стабилизация с перспективой роста, но уже в пределах инфляции», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшей перспективе в РФ будет иметь место увеличение объемов строительства и вывода на рынок новой жилой недвижимости.