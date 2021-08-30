Калуга, 30 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области система образования готова к началу нового 2021−22 учебного года. В регионе будет работать 717 образовательных организаций. Из них 348 общеобразовательных, 232 дошкольных, 28 профессиональных, сообщает 30 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

Admobninsk.ru Класс готов к новому учебному году

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По словам министра, к началу нового учебного года в области традиционно откроются новые школы и детские сады. В Калуге на базе 25-й школы откроется «Кванториум». Во многих муниципалитетах в школах начнут работу «Точки роста», кабинеты цифровой образовательной среды, школьные лаборатории и отремонтированные спортивные залы. При подготовке к новому учебному году, с учётом эпидемии новой коронавирусной инфекции, особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическому состоянию, а также обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности образовательных организаций. Утром в школах будет проводиться измерение температуры, планируется регулярно проводить санитарную обработку помещений и поверхностей, ограничить доступ в здания посторонних лиц.

Первого сентября во всех образовательных организациях области пройдут традиционные праздничные мероприятия. Их рекомендовано проводить на открытом воздухе.

«Мы не ограничиваем доступ родителей, прежде всего на линейки для первоклассников и выпускных классов. В этом случае родителям нужно позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты», — отметил Александр Аникеев