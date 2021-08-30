В Калужской области учреждения образования готовы к началу учебного года
Калуга, 30 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области система образования готова к началу нового 2021−22 учебного года. В регионе будет работать 717 образовательных организаций. Из них 348 общеобразовательных, 232 дошкольных, 28 профессиональных, сообщает 30 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.
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По словам министра, к началу нового учебного года в области традиционно откроются новые школы и детские сады. В Калуге на базе 25-й школы откроется «Кванториум». Во многих муниципалитетах в школах начнут работу «Точки роста», кабинеты цифровой образовательной среды, школьные лаборатории и отремонтированные спортивные залы. При подготовке к новому учебному году, с учётом эпидемии новой коронавирусной инфекции, особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическому состоянию, а также обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности образовательных организаций. Утром в школах будет проводиться измерение температуры, планируется регулярно проводить санитарную обработку помещений и поверхностей, ограничить доступ в здания посторонних лиц.
Первого сентября во всех образовательных организациях области пройдут традиционные праздничные мероприятия. Их рекомендовано проводить на открытом воздухе.