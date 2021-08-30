Таллин, 30 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет первый тур президентских выборов. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия.

Ранее комиссия зарегистрировала Алара Кариса в качестве кандидата после того, как его выдвинули 59 из 101 депутата Рийгикогу. Входящие в правящую коалицию Центристская и Реформистская партии подтвердили, что поддержат кандидатуру Кариса на пост президента Эстонии.

Первый тур начнется в 13:00 по таллинскому времени (совпадает с московским). У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от правящих партий, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо Социал-демократической партии, либо партии Isamaa.

Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, но если «отечественники» твердо настроены завершить процедуру избрания президента в парламенте, то соцдемы в такой перспективе не уверены.

Депутаты от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии не собираются голосовать за Кариса.

Если кандидат не наберет требуемого большинства, второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник, 31 августа, пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.