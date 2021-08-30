Барнаул, 30 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей, который начался в Алтайском крае с 5 апреля, в поликлиники с жалобами уже обратились 9230 человек. Такие данные приводит территориальный Роспотребнадзор.

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Отмечается при этом, что из общего числа поражённых — 2686 дети в возрасте до 14 лет. С начала эпидсезона зарегистрировано 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 51 ребенка в возрасте до 14 лет и 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у троих детей.

Комиссионно подтверждено 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находится один больной с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2020 года клещи покусали более 9800 жителей Алтайского края, из них более 2960 детей до 14 лет, что на 15% ниже прошлогоднего периода.

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