Якутск, 30 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Якутии сохраняется напряжённая обстановка по COVID-19. Одной из причин распространения инфекции стали лесные пожары, которые выезжали тушить в районы жители столицы республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в оперативном штабе региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Напряжённой эпидемиологическую ситуацию назвал глава региона Айсен Николаев. По его мнению, коронавирус быстро распространяется потому, что жители республики плохо соблюдают ограничительные меры и санитарные требования, а также неохотно ставят прививки от COVID-19.

По словам вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной, ухудшению обстановки в Намском и Горном районах способствовало то, что туда часто выезжали огнеборцы из Якутска, где уровень заболеваемости самый высокий. Наиболее сложная ситуация с COVID-19 сложилась в городе Удачный Мирнинского района, а также в Чурапчинском, Олёкминском и Хангаласском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях образования Якутии будут преподавать только педагоги, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса. Поводом для установления таких ограничений послужило то, что сейчас в Якутии болеет COVID-19 1161 ребёнок.